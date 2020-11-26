В Калининграде врач по ошибке прооперировал ребенку здоровую руку
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Калининградской области проводит проверку в связи с ненадлежащим оказанием несовершеннолетней медицинской помощи, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, врач Детской областной больницы по ошибке прооперировал ребенку здоровую руку вместо больной.
В связи с этим прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства, регламентирующего вопросы оказания медицинской помощи. По итогам проверки будет дана оценка действиям врачей больницы.