Президент РФ поручил минимизировать расходы на организацию удаленки

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать нормативное регулирование дистанционной работы. Как сообщает сайт Кремля, поручение дано по итогам встречи главы государства с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Президент поручил чиновникам уточнить регулирование удаленки с учетом "соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего нормативного регулирования".

Он также поручил правительству рассмотреть возможности повысить уровень занятости населения, например, возможность частичного возмещения за счет средств федерального бюджета расходов работодателей на дополнительную подготовку людей, принятых на работу по направлению органов службы занятости из числа зарегистрированных безработных.

Чиновникам также поручено обдумать введение временных льгот для работодателей по уплате страховых взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование таких работников.