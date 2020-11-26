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В Кремле усомнились в связи роста продаж хлеба со спадом доходов россиян

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не уверены, что есть связь между падением доходов граждан страны в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, и ростом потребления хлеба. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экономический кризис

"Очевидно, что у определенных групп людей сократились доходы. Что касается увязывания этого с увеличением потребления хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы, и насколько это все взаимосвязано, - сказал он на брифинге. - Наверное, это не нам судить, а специалистам, но я бы подвергнул сомнению правомерность таких логических цепочек".

Вопрос, что в Кремле могли бы посоветовать людям, которые "вошли в режим жесткой экономии", он также переадресовал специалистам, которым "более с руки давать такие советы".

Ранее "Коммерсантъ", ссылаясь на данные производителей, сообщил, что в стране впервые за пять лет выросли продажи хлеба. Эксперты связали это с тем, что из-за снижения доходов люди стали больше покупать дешевых и сытных продуктов. Они также отметили, что продажи хлеба всегда растут в кризис.

коронавирус РСП РОСПик Дмитрий Песков

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