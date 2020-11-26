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Исследование показало, что в большинстве городов РФ не строят жилье

Исследование показало, что в большинстве городов РФ не строят жилье
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В 809 из 1117 российских городов не ведется строительство жилья, сообщил в четверг генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

Такие результаты были представлены по итогам исследования, проведенного РАСК совместно с экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Сейчас в городах сконцентрировано 94% всего объема жилищного строительства, то есть 92,4 из 98,8 млн кв.м жилья строится в городах, при этом весь объем фактически приходится на 308 городов в России, в оставшихся 809 городах профессиональными застройщиками практически не строится ни одного квадратного метра - цифра колоссальная. В этих городах проживает 24 млн россиян", - сказал Алексеенко.

В свою очередь сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева отметила, что в 655 городах отмечается низкая обеспеченность жильем. Она подчеркнула, что жители этих городов не могут воспользоваться льготным ипотечным кредитованием со ставкой 6,5%, поскольку программа распространяется только на новостройки, и, соответственно, россияне не могут реализовать свои потребности по улучшению жилищных условий.

"Мониторинг показал, что жилищное строительство ведется в России крайне неравномерно и в основном сконцентрировано в крупных агломерациях", - подчеркнула Цунаева.

Алексеенко добавил, что за последний год объем жилищного строительства сократился со 116 до 99 млн квадратных метров.

"При этом основное снижение произошло еще до активной фазы пандемии", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в России существенно сокращается качественное предложение со стороны застройщиков, в регионах в основном выводятся в продажу однокомнатные квартиры.

"Мы видим, что качественное предложение со стороны застройщиков существенным образом меняется. В 10 регионах, таких как Якутия, Приморский край, Крым, Омск, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Кемерово, Адыгея, Бурятия, доля однокомнатных квартир превышает 60%. Конечно, застройщики строят прежде всего то, что покупают, на что есть деньги у населения, но к этому приводит определенное снижение покупательской способности населения и невозможность приобрести квартиру большей площади", - сказал Алексеенко.

Он подчеркнул, что в России такая ситуация с квартирографией способствует появлению проблемы низкой обеспеченности жильем в регионах РФ - в среднем в регионах сейчас строится 0,4 кв.м на человека.

"Есть регионы, в которых и вовсе отсутствует строительство жилья профессиональными застройщиками - это, в том числе, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Еврейская автономная область, Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Магаданская область. В этих регионах проживает около 1,2 млн человек, то есть больше 1 млн граждан не могут воспользоваться ипотечной поддержкой, поскольку она распространяется только на новые объекты строительства", - сказал Алексеенко.

Эксперт сообщил, что еще в 11 регионах РФ, в которых проживает около 10 млн человек, объемы жилищного строительства незначительны.

При этом лидерами по возводимому жилью в России стали 7 регионов - это Калининград, Рязанская область, Москва и Подмосковье, Краснодарский Край, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В них строится более 1 кв.м на человека.

Он подчеркнул, что также на сегодняшний день в России не решена проблема очередников на жилье.

РАСК ОНФ

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