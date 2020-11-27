Российские биржевые индексы просели на 0,1% в начале торгов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в пятницу начались смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%, при этом подросли котировки Ozon и Globaltrans на ожиданиях включения бумаг в расчет основных индексов.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 3134,9 пункта, индекс РТС снизился на 0,1, до 1305,29 пункта (-0,1%). Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,8%.

Доллар подешевел на три копейки, до 75,69 рубля. Золото подорожало на 0,04%, до $1806,3 за унцию.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%).

Подорожали акции "РусГидро" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

"Мосбиржа" сообщила в пятницу, что депозитарные расписки Headhunter Group, Ozon и Globaltrans с 18 декабря войдут в состав базы расчета индексов МосБиржи и индекса РТС. Лист ожидания на включение в основные индексы будет представлен обыкновенными акциями ПАО "Совкомфлот", а лист ожидания на исключение - обыкновенными акциями "Юнипро".

На этих новостях подросли ГДР Globaltrans (+0,6%) и АДР Ozon (+0,7%).

Ситуация с коронавирусом в Европе остается тяжелой, властям стран с переменных успехом удается справляться с ситуацией. Празднование Рождества и Нового года остается под вопросом. Так, канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что Германия продлит ограничительные меры, введенные ранее в ноябре для сдерживания второй волны заражений, по крайней мере, до 20 декабря.

В четверг был опубликован протокол октябрьского заседания Европейского центрального банка. Согласно документу, идея изменить параметры используемых механизмов помощи не была поддержана единогласно, что насторожило инвесторов.

Пятница будет короткой для американских площадок, и в этот день стартует сезон распродаж ("черная пятница"). Однако для участников рынка интересна также и перспектива продолжения восходящего движения американских индексов в предстоящий месяц, или рождественское ралли. Начиная с 70-х годов прошлого века на этот феномен обратили внимание. Как оказалось, примерно в 70% случаев рынок фиксирует прирост, причем начало роста стартует уже с конца ноября. Объяснить декабрьский рост пытаются налоговым циклом (выплаты фондов происходят в сентябре, а в ноябре/декабре восстанавливаются позиции по бумагам, которые пришлось продать для повышения ликвидности) и в целом ростом оптимизма после праздников.

В США биржи в четверг не работали в связи с празднованием в стране Дня благодарения, в Европе индексы снизились - инвесторы взяли паузу после недавнего ралли на мировых рынках.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%) на ожиданиях вакцины против COVID-19 на фоне роста числа заболеваний коронавирусной инфекцией в различных регионах мира.

Прибыль крупных промышленных компаний Китая в октябре увеличилась по итогам шестого месяца подряд, при этом темпы повышения были максимальными с начала 2017 года. Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней подскочила на 28,2% в годовом выражении и достигла 642,91 млрд юаней ($97,79 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления. В сентябре она повысилась на 10,1%. В январе-октябре показатель вырос на 0,7% относительно аналогичного периода прошлого года, при этом по итогам трех кварталов было зафиксировано снижение прибыли.

Нефть утром в пятницу стабилизировалась. К 10:01 по московскому времени январские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне у $47,8 за баррель (без изменений и -1,7% в четверг), январские фьючерсы на WTI торговались у $44,95 за баррель (-1,7% к уровню среды).

Нефтяной рынок может показать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса, возможной отсрочке запланированного увеличения добычи ОПЕК+ в январе и начале передачи власти избранному президенту США Джо Байдену, пишет Trading Economics.

Заседание министров стран ОПЕК+ намечено на 1 декабря, рынок ожидает продления текущих ограничений добычи нефти на 1-й квартал 2021 года.