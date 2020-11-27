МВД продлит сроки пребывания иностранцев в России до лета 2021 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В условиях пандемии МВД планирует продлить срок пребывания в России иностранцев и лиц без гражданства до лета 2021 года, сообщил замначальника управления ведомства по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

"Сейчас мы с администрацией работаем над дальнейшей пролонгацией этих мер. По всей видимости, они будут продлены до лета следующего года", - сказал он в Совете Федерации. Его спросили об иностранцах, у которых истекли сроки пребывания после 15 марта.

"Мы понимаем, что люди, которые приехали с любой целью в Россию и не смогли вернуться назад, находящиеся здесь длительное время, каким-то образом должны здесь получать возможность для существования. Они в любом случае будут осуществлять трудовую деятельность", - сказал Адзинов.

В сентябре президент Владимир Путин своим указом продлил до 15 декабря сроки временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России и сроки нахождения за пределами страны участников госпрограммы помощи добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.

Кроме того, президент разрешил "выезд иностранных граждан из Российской Федерации в государства их гражданской принадлежности (без осуществления транзитного проезда через территории иных иностранных государств) по документам, которые удостоверяют их личность и признаются в РФ в этом качестве, в случае, если сроки действия таких документов истекли после 14 марта 2020 года".