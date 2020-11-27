Неизвестные расстреляли мужчину в ингушском селе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в Ингушетии ищет неизвестных, которые обстреляли легковой автомобиль в Назрановском районе и убили мужчину, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"Днем 27 ноября в сельском поселении Экажево Назрановского района неизвестные люди, предположительно, из огнестрельного оружия обстреляли легковой автомобиль "Лада Гранта". От полученных ранений мужчина скончался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с инцидентом в регионе объявили план "Перехват", ведется поиск преступников. Мотив убийства местного жителя устанавливается.