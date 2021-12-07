Неизвестные обстреляли микроавтобус в Ингушетии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Ингушетии разыскивают неизвестных, открывших стрельбу из травматических пистолетов по водителю частного автомобиля в Назрановском районе, который занимается перевозкой школьников, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, во второй половине дня группа молодых людей обстреляла автомобиль в сельском поселении Экажево Назрановского района. В результате инцидента водитель микроавтобуса получил различные травмы ", - сказал собеседник агентства.

Как отметил собеседник агентства, причиной нападения на автомобиль стал недавний конфликт на бытовой почве между водителем и жителями села Экажево.

По его словам, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Обстрелявшие машину скрылись. При этом он опроверг сообщения о вооруженном нападении на школьников.

7 декабря в соцсетях появились видео обстрелянной машины и сообщения о том, что во вторник во второй половине дня в районе села Экажево возле отдела полиции произошло вооруженное нападение на детей, ехавших домой на микроавтобусе со школы из Магаса. В машине находились 15 учащихся. Водитель автомобиля госпитализирован. Трое из 20 нападавших опознаны как жители упомянутого села.