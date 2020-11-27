ЦБ даст "Трасту" до 79,8 млрд рублей на покупку непрофильных активов "Открытия"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Траст", на базе которого создан Банк непрофильных активов (БНА) выкупит некоторые непрофильные активы группы банка "ФК Открытие" (БФКО), в том числе акции ВТБ, за счет собственных свободных средств и депозита ЦБ, сообщил Банк России.

Эти изменения в план участия регулятора в мерах по предупреждению банкротства "Траста" уже утверждены.

"Акции Банка ВТБ (ПАО) являются непрофильным активом БФКО и передаются в БНА в целях исключить владение одним системно-значимым банком более чем 9% акций конкурирующего системно-значимого банка, имеющего другого контролирующего акционера" - говорится в пресс-релизе ЦБ.

"Открытие" сейчас напрямую и через связанные структуры владеет 14,8% голосующих акций ВТБ. Весь ли пакет акций ВТБ выкупит "Траст", ЦБ не уточнил.

Сделка нужна для того, чтобы освободить баланс "Открытия" от непрофильных активов для его подготовки к продаже, ее рекомендовали инвестиционные консультанты.

Активы предполагается приобрести за счет свободной ликвидности "Траста", сформировавшейся по итогам работы с непрофильными активами, а также депозита ЦБ.

"Размер предоставляемого Банком России финансирования будет определен с учетом стоимости активов, сформированной на организованном рынке ценных бумаг накануне совершения сделки, и не превысит 79,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.