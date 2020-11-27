Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:06Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 636+581 197

ЦБ даст "Трасту" до 79,8 млрд рублей на покупку непрофильных активов "Открытия"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Траст", на базе которого создан Банк непрофильных активов (БНА) выкупит некоторые непрофильные активы группы банка "ФК Открытие" (БФКО), в том числе акции ВТБ, за счет собственных свободных средств и депозита ЦБ, сообщил Банк России.

Эти изменения в план участия регулятора в мерах по предупреждению банкротства "Траста" уже утверждены.

"Акции Банка ВТБ (ПАО) являются непрофильным активом БФКО и передаются в БНА в целях исключить владение одним системно-значимым банком более чем 9% акций конкурирующего системно-значимого банка, имеющего другого контролирующего акционера" - говорится в пресс-релизе ЦБ.

"Открытие" сейчас напрямую и через связанные структуры владеет 14,8% голосующих акций ВТБ. Весь ли пакет акций ВТБ выкупит "Траст", ЦБ не уточнил.

Сделка нужна для того, чтобы освободить баланс "Открытия" от непрофильных активов для его подготовки к продаже, ее рекомендовали инвестиционные консультанты.

Активы предполагается приобрести за счет свободной ликвидности "Траста", сформировавшейся по итогам работы с непрофильными активами, а также депозита ЦБ.

"Размер предоставляемого Банком России финансирования будет определен с учетом стоимости активов, сформированной на организованном рынке ценных бумаг накануне совершения сделки, и не превысит 79,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Траст ФК Открытие Банк России ВТБ

Новости

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко
Навальный попал в больницу

Навальный предложил ЕС ввести санкции против российских олигархов

Пандемия коронавируса

В РФ появится единый номер 122 для звонков по поводу COVID-19

В деле о гибели участника родительского чата появились новые фигуранты

Учитель в Нальчике выстрелил в воздух из травмата, отбиваясь от знакомых школьника

Украинский бизнесмен проиграл иск к миллиардеру Рыбакову

Украинский бизнесмен проиграл иск к миллиардеру Рыбакову

Попавшая под санкции США компания "Авиазапчасть" обратится в Госдеп

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

МВД продлит сроки пребывания иностранцев в России до лета 2021 года

Пандемия коронавируса

COVID-вакцина "Вектора" будет давать иммунитет примерно на год

COVID-вакцина "Вектора" будет давать иммунитет примерно на год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');