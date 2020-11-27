Акции ВТБ обновили максимум с августа на новостях о планах "Траста"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Акции ВТБ вечером в пятницу обновили максимум с августа после известий о том, что банк "Траст" намерен выкупить пакет бумаг ВТБ у банка "Открытие".

На Московской бирже акции ВТБ выросли к 16:04 по московскому времени до 0,038 рубля (+2,5%), объем торгов превысил 2,191 млрд рублей.

ЦБ РФ сообщил в пятницу, что Банк "Траст" (на его базе создан Банк непрофильных активов) выкупит часть непрофильных активов группы банка "ФК Открытие", в том числе пакет акций ВТБ, за счет собственной свободной ликвидности и депозита Банка России.

Соответствующие изменения утверждены ЦБ РФ и вносятся в план участия регулятора в предупреждении банкротства "Траста".

"Открытие" сейчас напрямую и через связанные структуры владеет 14,8% голосующих акций ВТБ. Весь ли пакет акций ВТБ выкупит "Траст", ЦБ не уточнил.

Акции ВТБ являются непрофильным активом "Открытия" и передаются в "Траст" с целью исключить владение одним системно-значимым банком более чем 9% акций конкурирующего системно-значимого банка, имеющего другого контролирующего акционера, отмечает ЦБ.