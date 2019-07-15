В России упростят порядок назначения наркотических обезболивающих

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для больных, получающих лечение на дому, будет упрощен в течение месяца.

Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву внести изменения в приказ о форме бланков соответствующих рецептов; исполнить это поручение министерство должно до 19 августа 2019 года.

Кроме того, Минздрав должен направить в субъекты РФ разъяснения о порядке перевозки наркотических и психотропных обезболивающих в больницы и аптеки. Также ведомство совместно с Росгвардией и МВД должно внести предложения о том, как оптимизировать правила хранения сильнодействующих обезболивающих.