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Очаг COVID-19 выявлен в городской больнице Тулы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Массовое заболевание коронавирусной инфекцией выявлено в отделении сестринского ухода городской клинической больницы №2 в Туле.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 30 случаев COVID-19 среди пациентов и сотрудников, 24 из них протекают в бессимптомной форме.

Отмечается, что проведены противоэпидемические мероприятия, ситуация находится на контроле Управления.

Всего за минувшие сутки в регионе официально подтверждено 193 случая коронавируса, с начала пандемии - 16,44 тыс. случаев. Выздоровели 14,4 тыс. человек, умерли - 481 человек. На лечении находятся 1556 человек.

Тула Коронавирус

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