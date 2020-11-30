В России за сутки коронавирус выявили еще у 26 338 человек

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост в РФ новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 26 338 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

В Москве суточный прирост составил 6 511 новых случаев COVID-19 за сутки, подтверждено 74 летальных исхода, 5 073 пациента выписаны по выздоровлению.

За сутки в целом по стране умерли 368 пациентов, выписаны 17 247 человек. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 млн 295 тыс. 654 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерли 39 895 человек, вылечились еще 1 млн 778 тыс. 704. Лечение продолжают 477 055 человек.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 3 691 новый случай COVID-19 зафиксирован в Санкт-Петербурге, 1 064 - в Московской области, 458 - в Нижегородской области, 414 - в Карелии, 381 - в Свердловской области, 379 - в Архангельской области, по 334 - в Ростовской области, Красноярском крае, 325 - в Воронежской области, 324 - в Хабаровском крае, 309 - в Вологодской области, 300 - в Пермском крае, 291 - в Коми, 284 - в Мурманской области, по 276 - в Челябинской и Иркутской областях.

Кроме того, 269 случаев - в Забайкальском крае, 268 - в Бурятии, 254 - в Самарской области, 253 - в Ульяновской области, 248 - в Саратовской области, 245 - в Омской области, 242 - в Кировской области, 241 - в Волгоградской области, 231 - в Приморском крае, 227 - в Крыму, 226 - в Ставропольском крае, 225 - в Ханты-Мансийском АО, 224 - в Алтайском крае, 215 - в Якутии, по 210 - в Тверской и Ленинградской областях, 203 - в Новгородской области, по 194 - в Ямало-Ненецком АО, Псковской области.

Также 193 случая зафиксированы в Томской области, 185 - в Калининградской области, 184 - в Оренбургской области, 183 - в Ярославской области, 180 - в Хакасии, 179 - в Новосибирской области, 175 - в Удмуртии, 174 - в Кемеровской области, 169 - в Белгородской области, 166 - в Краснодарском крае, 165 - в Пензенской области, 164 - в Тульской области, 160 - в Тюменской области, 159 - в Ивановской области, 156 - в Курской области, 155 - в Амурской области, 154 - в Астраханской области, В других регионах России суточный прирост не превышает 150.