Опрос выявил планы 19% работодателей в РФ привить сотрудников от COVID

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Привить сотрудников от коронавируса, как только соответствующая вакцина поступит в гражданский оборот, планируют 19% российских компаний, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Среди работодателей, планирующих вакцинацию своего персонала от COVID-19, более трети (39%) организовывали своим сотрудникам этой осенью прививки от гриппа.

В свою очередь, как показывает исследование, 40% компаний не планируют проводить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса, 41% работодателей еще не определились со своими планами.

Опрос был проведен 18-26 ноября 2020 года среди 1 тыс. респондентов, представляющих менеджмент по персоналу, в 148 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Ранее в воскресенье оперштаб сообщил, что еще 26 683 случая коронавируса зафиксировано в России за последние сутки. Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах страны.