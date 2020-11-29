Гендиректор "Вектора" спрогнозировал уход пандемии, но не самого COVID
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса прекратится в 2021 году, но сам вирус никуда не исчезнет, считает генеральный директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.
В интервью в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping (Наука с доставкой на дом) он отметил, что пандемия пойдет на спад после того, "как только переболеет значительное количество населения в мире, либо благодаря вакцинам будет сформирован достаточный коллективный иммунитет".
Он уточнил, что вакцина "ЭпиВакКорона" будет введена в гражданский оборот после 7-8 декабря.
"Первая серия препаратов, которые пойдут в гражданский оборот, пройдут проверку Минздрава, не ранее 7-8 декабря. На настоящий момент после регистрации вакцины 13 октября нами произведено уже 35 тысяч доз вакцины, до конца года будет произведено суммарно 50 тысяч доз вакцины, из которых, порядка 5 тыс. доз пошло на пострегистрационные клинические исследования, а остальные будут вводиться в гражданский оборот. В декабре мы ожидаем ввода в гражданский оборот большей части из них",- сказал Максютов.
По его словам, о том, в каких городах начнется вакцинация, станет известно позднее.
Как сообщалось, параллельно с исследованиями на добровольцах будет произведен выпуск вакцины в гражданский оборот. Как ожидается, первыми будут прививаться группы риска, как это уже происходит с вакциной института им. Гамалеи "Спутник V".
По данным оперштаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 683 случая.
Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.
Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 13 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались во вторник, 17 ноября, в них примут участие 3 тыс.человек, отдельно её протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет, из которых уже 50 привиты.
Третья отечественная перспективная вакцина от коронавируса центра им.Чумакова проходит II фазу клинических исследований на 300 добровольцах, которая должна завершиться в начале декабря, после чего будут поданы документы в Минздрав. Третью фазу клинических испытаний планируется начать в начале следующего года пока на 3 тыс. добровольцах.