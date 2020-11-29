Гендиректор "Вектора" спрогнозировал уход пандемии, но не самого COVID

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса прекратится в 2021 году, но сам вирус никуда не исчезнет, считает генеральный директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

В интервью в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping (Наука с доставкой на дом) он отметил, что пандемия пойдет на спад после того, "как только переболеет значительное количество населения в мире, либо благодаря вакцинам будет сформирован достаточный коллективный иммунитет".

Он уточнил, что вакцина "ЭпиВакКорона" будет введена в гражданский оборот после 7-8 декабря.

"Первая серия препаратов, которые пойдут в гражданский оборот, пройдут проверку Минздрава, не ранее 7-8 декабря. На настоящий момент после регистрации вакцины 13 октября нами произведено уже 35 тысяч доз вакцины, до конца года будет произведено суммарно 50 тысяч доз вакцины, из которых, порядка 5 тыс. доз пошло на пострегистрационные клинические исследования, а остальные будут вводиться в гражданский оборот. В декабре мы ожидаем ввода в гражданский оборот большей части из них",- сказал Максютов.

По его словам, о том, в каких городах начнется вакцинация, станет известно позднее.

Как сообщалось, параллельно с исследованиями на добровольцах будет произведен выпуск вакцины в гражданский оборот. Как ожидается, первыми будут прививаться группы риска, как это уже происходит с вакциной института им. Гамалеи "Спутник V".

По данным оперштаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 683 случая.