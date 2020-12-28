Суд оставил под стражей экс-главу минздрава Иркутской области

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд в понедельник оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест бывшего министра здравоохранения региона Наталии Ледяевой, обвиняемой в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, оставил меру пресечения - заключение под стражу на два месяца - без изменения", - сказал собеседник агентства.

2 декабря Октябрьский районный суд Иркутска избрал Ледяевой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - по 29 января 2021 года.

По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева, ее сын и другие лица в составе группы путем обмана похитили из бюджета региона около 25 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок, респираторов для нужд областного Минздрава.

Ледяевой и еще четверым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ.