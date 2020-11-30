Следователи и прокуроры проверят сообщения о забастовке вахтовиков "Силы Сибири"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Якутии Следственный комитет и прокуртура проверят сообщения о забастовке вахтовиков, строивших в Алданском районе компрессорную станцию N4 "Иван Москвитин" газопровода "Сила Сибири".

Вахтовики записали видеообращение и пожаловались, что им не выплатили зарплаты и отпускные и они не могут связаться ни с кем из руководства. В знак протеста против нарушения их прав они несколько дней не выходят на работу.

По словам рабочих, нанявшая их компания ООО "Промконсалтинг" (занимается подбором персонала, услугами этой компании воспользовался один из подрядчиков "Газпрома". - ИФ.) не заплатила им отпускные и деньги за работу в выходные, обещанные при трудоустройстве. Они утверждают, что трудовые договоры получили только спустя несколько дней после того, как прибыли на объект, и что документы "подписываются на коленке". Также они пожаловались, что им не дают номера телефонов компании.

"Просим помочь в этой нелегкой ситуации выбраться нам отсюда, желательно с нашими деньгами", - заявили вахтовики.

В связи с появлением обращения вахтовиков, в СК начали процессуальную проверку, чтобы выяснить, что случилось. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления СК по Якутии.

В прокуратуре пообещали проверить соблюдение трудовых прав вахтовиков, в том числе и на своевременное получение зарплаты в полном объеме.

В апреле в Якутии несколько сотен рабочих митинговали на Чаяндинском месторождении, протестуя против тяжелых условий проживанияв поселке, где был объявлен карантин из-за коронавируса.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.