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Песков заявил, что планов отказа от строительства моста на Сахалин пока нет

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Планов по отказу от строительства моста на Сахалин на данный момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обсуждения ведутся постоянно, но пока каких-то конкретных планов на этот счет нет", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, планируется ли отказаться от проекта строительства моста на Сахалин.

Вопрос возник в связи с заявлением спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова в интервью "Интерфаксу" о том, что экономически мост на Сахалин строить нецелесообразно.

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"Экономические факторы, естественно, первостепенны, и абсолютно очевидно, что возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, грузов и так далее. Но об этом говорить не приходится, именно вот это имелось в виду в высказываниях Сергея Борисовича Иванова", - отметил Песков.

Ранее в интервью "Интерфаксу" на вопрос, как он относится к проекту строительства транспортного перехода с Сахалина на материк, Иванов сказал: "С точки зрения психологии, мост нужен. Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики - нет".

"Для этого моста нет грузов. Да и потом, чтобы, теоретически, его построить, надо от Комсомольска-на-Амуре 536 км по безлюдной тайге дойти до точки на континенте, где самый узкий пролив: его ширина, по-моему, 7 км. Потому что если и строить мост, то только в этом месте. Так вот: 536 км - по Хабаровскому краю - это обойдется гораздо дороже, чем сам мост. The end of story", - отметил он.

Дмитрий Песков Сахалин Сергей Иванов

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