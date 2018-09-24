Проект моста на Сахалин внесен в план модернизации

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Проект строительства моста между материком и островом Сахалин внесен в комплексный план расширения и модернизации инфраструктуры, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

"Он есть в плане, но он требует более детальной проработки, в том числе не определены пока источники финансирования", - сказал он.

В мае и.о. главы министерства транспорта РФ Максим Соколов говорил, что с учетом строительства подходов - а это в общей сложности более 580 км - стоимость проекта в целом будет составлять несколько сотен миллиардов рублей.

Вопрос о строительстве железнодорожного перехода на Сахалин прорабатывался по заказу Минтранса РФ в 2013 году. Тогда просчитали два варианта строительства железнодорожной линии Селихино - Ныш с мостовым переходом и с тоннельным переходом, стоимость проекта тогда оценили почти в 400 млрд руб. в ценах 2013 года.