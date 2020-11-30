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Ледяной дождь в Приморье затруднил жизнь обитателям уссурийской тайги

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Последствия ледяного дождя в южных и юго-западных районах Приморского края и обильных снегопадов в северных районах осложнили доступ к еде копытным животным, которые служат кормовой базой для краснокнижного амурского тигра.

"Определенную настороженность сложившаяся ситуация вызывает, и она нуждается в пристальном внимании. Фактически на большей части юга и юго-запада края подножный корм для копытных закрыт ледяной коркой до 5 см, что представляет угрозу для кормовой базы амурского тигра", - сообщил директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, слова которого приводит пресс-служба организации.

Уточняется, что на территориях, где перед приходом циклона уже выпал первый снег, ситуация осложнилась образованием плотного наста, что затруднило животным возможность перемещаться в поисках корма.

По словам Арамилева, некоторой "подушкой безопасности" для копытных стали упавшие из-за обледенения и ветра деревья, в том числе с неопавшими плодами, и их части, которые являются источником веточного корма.

Специалисты обсуждают, как сохранить поголовье копытных животных в случае ухудшения погоды в крае. Отмечается, что для поддержания стабильной численности копытных животных организована их сезонная подкормка сыпучими кормами, корнеплодами, силосом, сеном на специально оборудованных подкормочных площадках.

"Подкормку копытных ежегодно организуют ответственные охотпользователи, заинтересованные в сохранении стабильно высокого поголовья охотничьих ресурсов в своих угодьях", - говорится в пресс-релизе.

Циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы.

Центр "Амурский тигр" – автономная некоммерческая организация, созданная Русским географическим обществом в 2013 году. Задачи центра – изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России путем реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов.

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