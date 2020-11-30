C органов опеки снимут обязанность обеспечивать сирот жильем

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правительство снимет с органов опеки обязанность обеспечивать жильем детей-сирот и передаст ее органам, которые занимаются строительством, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

На заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей она назвала это "фактически уже состоявшимся решением".

До сих пор, как правило, органы опеки и попечительства включали сирот в очередь на предоставление жилья, регионы решают это вопрос по своему усмотрению. В некоторых субъектах Федерации полномочия по формированию и ведению списка возложены на органы опеки, а по обеспечению жилыми помещениями - на органы исполнительной власти в сфере строительства.

Голикова также сообщила, что с 2005 года в стране количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось в 4,3 раза.

"С начала 2018 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о которых содержатся в Государственном банке данных, сократилось на 15% с 50 000 до 42 000 на 1 октября 2020 года", - уточнила она.

"По оперативным данным, в регионах за 9 месяцев 2020 года выявлено 30 600 таких детей. Это, конечно меньше на 13%, чем за аналогичный период 2019 года, но, тем не менее, мы не должны на этом успокаиваться", - подчеркнула вице-премьер.