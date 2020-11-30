В Самаре сторонника запрещенной в РФ организации осудили на 5 лет

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Самаре приговорил к пяти годам колонии строгого режима участника запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" Алексея Ботву, сообщается на сайте СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, Ботва в 2016 году увлекся взглядами и идеологией радикального ислама, в том числе упомянутой международной террористической организации и примкнул к ее адептам на территории региона.

В сентябре 2019 года правоохранительные органы пресекли деятельность самарской ячейки террористов.

Деятельность организации "Хизб ут-Тахрир" решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 года запрещена по всей территории страны.