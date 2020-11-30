РФ необходимо будет построить до 5 судов для рыболовства в Антарктике

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - России необходимо 3-5 судов для рыболовства в зоне Антарктики, считают в Росрыболовстве.

"Сейчас обсуждается большая программа по Антарктике, для чего необходимо будет строительство от трех до пяти судов", - заявил замруководителя ведомства Петр Савчук на "круглом столе" в Совете Федерации в понедельник. На нем обсуждались вопросы судостроения, в частности, меры по устранению задержек в строительстве судов.

В начале сентября замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что рыбодобывающие компании готовы сделать первые заказы на строительство судов для работы в Антарктике. Речь идет о судах для добычи криля. Это суда измерением 120 метров в длину и 22 метра в ширину.

"В перспективе 4-5 лет мы сможем добывать там порядка 300 тыс. тонн криля для дальнейшей переработки", - заявлял Шестаков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре.

Как сообщалось, в конце прошлого года, впервые после 17-летнего перерыва, российское научно-исследовательское судно "Атлантида" исследовало запасы криля в Антарктике. Особое внимание было уделено исследованиям условий формирования биопродуктивных приостровных зон вблизи Антарктического полуострова и Южных Оркнейских островов, где создаются наиболее благоприятные условия для концентрирования криля по сравнению с другими районами Южного океана. При этом оцененная учеными биомасса в этом районе сейчас выше, чем 17 лет назад.

По итогам экспедиции, которая завершилась 5 мая этого года, глава Росрыболовства поручил подготовить рекомендации по возобновлению промысла криля в Антарктике. По оценкам АНТКОМ (Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики), в Антарктике можно добывать около 5 млн тонн криля в год. Криль востребован в России. Ежегодный импорт составляет порядка 700 тыс. тонн.

Савчук также напомнил, что всего в рамках реализации инвестквот и крабовых квот с инвестиционными обязательствами заключены судостроительные контракты на строительство 88 судов рыбопромыслового флота – 53 в рамках инвестквоты и 35 - по крабовым квотам. Ожидается также заключение договоров, предусматривающих строительство еще 9 судов рыбопромыслового флота.

Однако строительство судов идет с отставанием от первоначального графика. В этом году планировалось построить 17 судов, "на сегодня только четыре", сказал он. По итогам многочисленных совещаний "сформированы уточненные графики в соответствии с реальным ходом выполнения верфями хода работ, а также актуализированная таблица сроков исполнения судостроительных контрактов", сообщил Савчук, добавив, что "дополнительно Росрыболовство формирует предложения по изменению механизма инвестквот, направленные на снижение финансовой нагрузки на инвесторов".

"Мы согласовали сроки переноса, и дальше они не должны сдвигаться", - подчеркнул он.

Как заявил на "круглом столе" замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, дополнительной проработки требует "вопрос повышения серийности постройки рыбопромысловых судов по уже отобранным инвестиционным проектам, в том числе путем стимулирования судовладельцев к размещению на судостроительных заводах и верфях заказов на более крупные серии". "Кроме того, считаем необходимым при объявлении следующих аукционов обязать рыбопромысловые компании использовать типовые проекты судов, которые уже были построены на отечественных верфях, или проекты, разработанные российскими конструкторскими бюро", - сказал он.