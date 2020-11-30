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Суд отменил штраф экс-главреду "Таких дел" за пикет в поддержку Азара

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил штраф в размере 200 тысчч рублей бывшему главному редактору онлайн-издания "Такие дела" Анастасии Лотаревой, которая была признана повторно нарушившей правила участия в несогласованной акции, и отправил материал на новое рассмотрение.

"Мосгорсуд отменил постановление и направил снова в Тверской суд. Но, увы, по формальным основаниям, Анастасия не была должным образом уведомлена о первом суде. Дело будет рассматриваться в полном объеме заново, и мы будем добиваться его прекращения", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков в понедельник.

В августе 2020 года Тверской суд Москвы признал Лотареву виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования) и назначил ей штраф в 200 тыс. рублей.

Азар был задержан 26 мая у здания МВД. Он вышел с одиночным пикетом в поддержку "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы 28 мая признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста, впоследствии Мосгорсуд сократил наказание до 10 суток ареста.

После этого на Петровке ежедневно совершались попытки провести одиночные пикеты в знак солидарности с Азаром. Там задерживали журналистов, муниципальных и городских депутатов, активистов.

Задержания у здания МВД в Москве

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Такие дела Анастасия Лотарева Илья Азар

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