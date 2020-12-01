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В России заготовили более 10 тыс. литров антиковидной плазмы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заготовило более десяти тысяч литров антиковидной плазмы, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

"С апреля ФМБА начала заготовку антиковидной плазмы от переболевших новой коронавирусной инфекцией. Создан центр по координации заготовки и клиническому применению плазмы, выпущены соответствующие медицинские рекомендации для региональных и федеральных медицинских учреждений", - сказала Скворцова на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

На данный момент, сказала Скворцова, "по стране уже заготовлено 10,5 тыс. литров антиковидной плазмы".

По ее словам, учитывая определенные положительные результаты клинического применения антиковидной плазмы на определенных стадиях развития новой коронавирусной инфекции, заготовка плазмы продолжается.

Хроника 09 января – 01 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
ФМБА Вероника Скворцова Коронавирус

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