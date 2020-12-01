В Челябинске завели административное дело за публичное заклание свадебного барана

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Челябинска возбудила административное дело в отношении мужчины, зарезавшего свадебного барана на глазах у гулявших в сквере детей, сообщает пресс-служба городского УМВД во вторник.

Об инциденте в минувшую субботу рассказала в соцсетях женщина, гулявшая с дочерью, когда неизвестный мужчина совершил религиозный свадебный обряд заклания барана. Очевидцы засняли происходящие на видео, и разместили ролик в интернете. В своих комментариях они высказывали возмущение тем, что жестокая сцена разыгралась там, где гуляют дети. По данному факту полиция Курчатовского района провела проверку.

Полицейские установили, что обряд совершил 40-летний местный житель. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, отмечает пресс-служба.

Кроме того, к ответственности привлечен еще одни участник скандальной свадьбы, который дрифтовал на своей машине рядом с рестораном, выезжая на встречную полосу и создавая помехи, проезжавшим мимо машинам. Этот момент также попал в кадр и оказался в публичном доступе.

Полицейские установили номер автомобиля и его владельца. Нарушителем оказался 21-летний молодой человек. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения

По сведениям полиции, оба нарушителя "выразили сожаление о случившемся и принесли свои извинения гражданам".