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Сотрудник колонии в Калмыкии заставлял заключенных красть скот

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и краже скота возбуждено в отношении дежурного помощника начальника колонии-поселения №3 в Калмыкии.

Следственное управление СКР по республике сообщило в среду, что подозреваемый с 1 июня прошлого года до 30 марта 2020 года неоднократно вызывал к себе одного из осужденных и, угрожая ему проблемами, заставил вместе с другими осужденными загонять на территорию колонии скот и забивать его.

Уточняется, что так пропали 17 животных, которые принадлежали жителям Яшкульского района республики.

По данным следствия, туши после разделки подозреваемый вывез и продал в Элисте, а вырученные деньги потратил. Причиненный имущественный вред оценивается в 735 тыс. рублей.

Калмыкия ФСИН

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