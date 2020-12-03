Глава Минюста предложил вывести учреждения ФСИН из городов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что предлагается изменить концепцию развития Федеральной службы исполнения наказаний и в связи с этим исправительные учреждения могут быть вынесены за пределы городов. Он сказал об этом телеканалу "Россия 24".

Сейчас готовится пилотный проект для такой схемы.

"Цель этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать все, и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей, из наших городов, и сформировать отдельные площадки", - сказал министр.