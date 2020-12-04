Самолет с трещиной в стекле вернулся в аэропорт Петропавловска-Камчатского

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Самолет региональной авиакомпании "Камчатское авиационное предприятие", вылетевший в пятницу из аэропорта Петропавловска-Камчатского в Тиличики, вернулся обратно из-за неисправности, сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительным данным, у самолета ЯК-40 треснуло стекло. На борту находился 21 человек. Никто из них не пострадал", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) "Интерфаксу" подтвердили, что самолет вернулся в аэропорт по решению авиакомпании.

"Самолет вылетел из аэропорта Елизово в 11:15 по местному времени и по решению авиакомпании вернулся в аэропорт отправления в 11:40. Никто не пострадал", - сказал представитель пресс-службы, подчеркнув, что аэропорт работает в штатном режиме.