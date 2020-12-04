Путин призвал заранее купировать все риски, связанные с ИИ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Необходимо заранее купировать все риски, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), заявил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу в ходе дискуссии, посвященной искусственному интеллекту, президент рассуждал на тему возможных опасностей, вызванных внедрением новых технологий, таких как восстание машин. В частности, Путин привел пример создания самообучающихся машин.

По его словам, хоть люди и будут контролировать эти устройства, некоторые риски все равно останутся. "Мы должны иметь в виду эти риски и, подумав, заранее купировать", - сказал президент.

"От человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями. Так же как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются, в том числе, в военной сфере", - добавил Путин.