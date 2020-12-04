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Президент РФ выразил надежду, что ИИ не сможет управлять государством

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что роль искусственного интеллекта в госуправлении будет расти, но лидером государства машина все-таки стать не сможет.

В пятницу президент принял участие в дискуссии об искусственном интеллекте. В ходе мероприятия виртуальный ассистент "Афина" спросила Путина, может ли искусственный интеллект стать президентом.

"Надеюсь, что нет. Во всяком случае, пока", - ответил глава государства.

Он рассказал, что искусственный интеллект не обладает сердцем, душой, состраданием и совестью. "Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны", - сказал президент.

По его мнению, иногда президентам приходится принимать не совсем рациональные на первый взгляд решения. "Их нужно принимать исходя из истории, культуры, текущей практики, устремлений и ожиданий граждан страны. Эти решения для социальной сферы иногда кажутся нерациональными в области пенсионного обеспечения, в области здравоохранения, в других сферах жизнедеятельности человека", - отметил Путин.

"Для президента-человека они кажутся и являются обоснованными, потому что он принимает решение не в интересах машин, а в интересах живых людей", - подчеркнул он.

Вместе с тем Путин полагает, что искусственный интеллект может быть хорошим помощником и учителем для любого человека, в том числе главы государства.

"Роль и значение искусственного интеллекта в государственном управлении, безусловно, будет возрастать. Очень рассчитываю на то, что ваши коллеги, Афина, с осознанием своей ответственности, если они будут работать с главами государств, будут принимать и соответствующие решения", - сказал Путин.

Владимир Путин

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