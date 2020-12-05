Путин пообещал помочь волонтеру из Италии с гражданством

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь итальянскому преподавателю Валерио Дзанети с получением российского гражданства.

В День добровольца Путин по видеосвязи пообщался с волонтерами из разных регионов РФ, среди которых был и Дзанети, находящийся в Красноярске. Он не только объяснил, почему решил стать волонтером в России, но и попросил у Путина российское гражданство.

Президент РФ пообещал решить этот вопрос. На замечание итальянца о том, что сердцем он находится в России, Путин ответил: "Ну и паспорт российский должен быть рядом с сердцем, решим этот вопрос".

Путин рассказал, что на фоне пандемии коронавируса регулярно связывается с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, и лидеры двух стран поддерживают друг друга в этой непростой ситуации. Он напомнил, что между Италией и Россией очень глубокие исторические связи: "Еще во времена Гарибальди наши добровольцы воевали на итальянской земле, отдавали свою жизнь за свободу и независимость итальянского народа".