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Путин принял участие в акции "Елка желаний"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вновь принял участие в акции "Елка желаний".

В субботу глава государства в режиме видеоконференции пообщался с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России". В студию модераторов трансляции были приглашены дети, чьи желания Путин исполнил в прошлые годы.

Президент пообщался с детьми и спросил, как изменилась их жизнь после исполнения желаний. Затем ему было предложено выбрать номер игрушечного шарика с "Елки желаний", чтобы вновь принять участие в акции.

Путин назвал число 12 и выразил готовность исполнить две мечты.

Первое желание принадлежит 10-летнему Александру Колесникову из Тульской области, который мечтает обнять настоящую панду.

"Надо у панды спросить, она хочет, чтобы ее обнимали?" - сказал Путин, но пообещал подумать, как осуществить эту мечту.

Как он добавил, "мы предпримем максимальные усилия, чтобы это желание было реализовано".

Путин также намерен исполнить желание 9-летнего Дмитрия Ощепкова из Челябинской области, который хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть рабочее место президента.

"Запросто сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге", - сказал глава государства.

Владимир Путин уже в третий раз принимает участие в акции "Елка желаний". В 2018 году он исполнил желания пяти детей.

Владимир Путин Елка желаний

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