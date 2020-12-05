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Десятки тысяч человек пришли на митинг оппозиции в Ереване

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Несколько десятков тысяч человек собрались на площади Свободы в Ереване, где проходит митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", на митинге присутствует кандидат оппозиции на пост премьер-министра переходного правительства, экс-премьер Вазген Манукян.

Открывая митинг, представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян заявил, что полиция Армении создает препятствия гражданам, которые желают участвовать в митинге, перекрывает автомобильные дороги, но люди идут пешком.

"Кроме того, Служба национальной безопасности сегодня вновь вызвала на допрос председателя партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Будет ли он участвовать в митинге, зависит от следователей", - отметил Манукян.

Оппозиция Армении добивается отставки Пашиняна с поста премьера Армении после прекращения огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. О необходимости отставки премьера и правительства, проведения внеочередных парламентских выборов ранее заявлял также президент Армении Армен Саркисян.

Между тем, первый президент Армении (1991-1998 гг.) Левон Тер-Петросян предостерег участников внутриполитического противостояния в республике от гражданской войны.

Армения Никол Пашинян

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