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Оппозиция потребовала от премьера Армении уйти в отставку до 8 декабря

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиция предоставила премьер-министру Армении Николу Пашиняну время до 8 декабря, чтобы уйти в отставку.

"Мы даем время до вторника, 8 декабря, 12:00, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей командой этот вопрос и ушел в отставку. В противном случае по всей территории Армении будут начаты акции гражданского неповиновения", - сказал представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на митинге у дома Пашиняна в субботу.

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По его словам, оппозиция дает Пашиняну гарантии физической безопасности.

"Никол, это твои последние часы в правительственной даче", - отметил Сагателян.

Ранее в субботу сообщалось, что несколько десятков тысяч человек шествием направились к дому Пашиняна, чтобы потребовать его отставки.

Армения Никол Пашинян

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