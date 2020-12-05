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Мурашко назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Мурашко назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в России остается стабильной, идет умеренный прирост заболевших, сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня ситуация сохраняется достаточно стабильной, прироста значимого мы не видим, он умеренный. Но чтобы спускаться по количеству заболевших, нужно продолжать мероприятия", - сказал Мурашко журналистам в Калининграде.

Он сообщил, что на январь продлено обеспечение больных коронавирусом бесплатными лекарствами - "пока сохраняется напряженность". По его словам, доступность медицинской помощи и обеспечение лекарственными препаратами - именно те факторы, которые позволяют стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

По мнению министра, сейчас достаточно введения локальных ограничений в тех регионах и местностях, где регистрируется рост количества заболевших.

Мурашко сообщил, что проблемы с антибиотиками в стране будут решены в ближайшее время, согласованы 17 промышленных площадок для дополнительного производства.

Министр подчеркнул, что антибиотики должны назначаться только врачом. "Сегодня мы видели запущенные формы болезни, когда люди начинали принимать антибиотика самостоятельно", - сказал он.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Минздрав РФ Михаил Мурашко коронавирус

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