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В Мурманской области последний день года будет выходным

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Мурманской области 31 декабря 2020 года станет выходным днем, сообщил губернатор Андрей Чибис на своей странице в фейсбуке в субботу.

"Принял решение сделать этот день нерабочим, чтобы северяне могли провести последний день 2020 года со своими семьями", - написал Чибис.

31 декабря в России официально является рабочим днем, но власти регионов вправе делать этот день выходным. В частности, последний день года ранее был объявлен выходным в Татарстане, Крыму, Владимирской, Курской, Белгородской областях. В этих регионах рабочей будет суббота, 26 декабря.

Мурманская область

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