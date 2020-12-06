Пожар на рынке в Ростове-на-Дону удалось локализовать на трех участках

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализовали на трех участках, сообщили журналистам в воскресенье в МЧС по Ростовской области.

По его данным, на трех участках пожар локализован в 10:55, на двух остальных проводится разведка.

Торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону в воскресенье утром на площади 200 кв. метров, позже площадь огня увеличилась до 4 тыс. кв. метров. В ликвидации пожара задействованы 317 человек и 114 единиц техники.