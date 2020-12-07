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Глава "Ростеха" сообщил об испытаниях в Сирии боевых роботов РФ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российские боевые роботы прошли испытания в Сирии, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Сейчас в этом направлении активно работает концерн "Калашников". Они производят боевые робототехнические комплексы, которые уже были задействованы в Сирии. Над созданием таких комплексов работает и ряд других наших предприятий", - заявил Чемезов журналистам.

Других деталей он не уточнил.

В настоящий момент известно о нескольких боевых роботах, разработанных для российской армии. Среди них робот-сапер "Уран-6", боевые роботы "Уран-9", "Нерехта", "Соратник", "Платформа-М" и "Арго".

"Соратник" - разработка концерна "Калашников". Он может использоваться в качестве машины для огневой поддержки, разведки, подвоза боеприпасов и топлива и эвакуации раненых.

При весе до 7 тонн он может развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой радиовидимости радиус действия машины составляет до 10 км.

Боевой модуль робота предусматривает установку различных видов вооружения, в частности, пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомет типа АГ-17А и 40-мм автоматический гранатомет.

По сообщениям Минобороны РФ, роботы "Уран-6" и "Уран-9", применялись в ходе российской военной операции в Сирии.

Ростех Сергей Чемезов Сирия Калашников

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