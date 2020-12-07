В российской речной рыбе нашли больше микропластика, чем в мировой

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) впервые в России исследовали кишечный тракт партии пресноводной рыбы на предмет загрязнения микропластиком.

Как сообщает пресс-служба вуз, в каждой особи оказались сотни микрочастиц синтетических материалов, что значительно больше, чем в рыбе пресноводных рек, таких, как Амазонка и крупные притоки озера Мичиган.

Заведующая лабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлия Франк пояснила, что исследование проводилось в рамках проекта по изучению загрязненности Оби и ее притоков микропластиком.

Размер обнаруженных в рыбе частиц варьируется от 0,15 мм и менее (80% находок) до 2 мм, зависимость степени загрязненности от возраста или пола особей не обнаружена.

"В литературе есть подтвержденные данные, согласно которым малые частицы, имеющие размер 0,15 мм и менее, могут проникать в кровоток. Мы планируем исследовать спинные мышцы рыб на предмет загрязнения микрочастицами пластика. Мышцы - эта часть рыб, которую мы употребляем в пищу, поэтому детекция микропластика в них поможет оценить масштаб передачи загрязнителя по пищевым цепям", - отметила Франк.

Биологи ТГУ намерены расширить свои исследования и проанализировать степень загрязненности других видов рыб из разных участков Томи и Оби.