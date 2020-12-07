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В Приморье задержанный жителями педофил приговорен к 22 годам колонии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Приморье за надругательство над ребенком приговорил местного жителя к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СКР по региону.

Суд назначил ему наказание в виде 22 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

По данным следствия, в октябре прошлого года злоумышленник в приморском городе Артеме возле гаражей ударил восьмилетнюю девочку по голове, силой завел ее в безлюдное место и надругался.

После исчезновения девочки ее стали искать полицейские и местные жители. Четверо участников поисков у гаражного кооператива обнаружили мужчину, который силой удерживал ребенка. Молодые люди освободили девочку, а злоумышленника удерживали до приезда полицейских.

Приморский край

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