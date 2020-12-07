Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха. "Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Подчеркнуто, что последовательная реализация договоренностей, зафиксированных в Заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября - способствует общей стабилизации обстановки в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Стороны также обсудили ситуацию в Донбассе. Как отметили в пресс-службе, "высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 г., а также решений "нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже". "Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в ходе разговора лидеров были затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.

"В контексте взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции условлено о дальнейших контактах между министерствами здравоохранения России и ФРГ, в частности, по вопросам вакцин", - говорится в сообщении.