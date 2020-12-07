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YouTube назвал самые популярные видео 2020 года

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Видеохостинг YouTube определил самые популярные ролики 2020 года, сообщила пресс-служба Google.

Лидером рейтинга стало шоу "Что было дальше?". Больше всего просмотров набрало видео с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской.

На второй строчке интервью Юрия Дудя с комиком Алексеем Щербаковым.

На третьем месте ролик из программы "Вечерний Ургант", гостем которой стал рэп-исполнитель MORGENSHTERN.

Что касается музыкальных видео, то на первом месте клип группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив должен был ехать на "Евровидение", однако конкурс был отменен из-за коронавируса.

На втором месте все также Little Big с клипом Hypnodancer. На третьей строчке Клава Кока & NILETTO - Краш.

YouTube

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