Клинические рекомендации будут разработаны для российской телемедицины

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Рабочая группа экспертов приступила к разработке алгоритма клинических рекомендаций по применению телемедицины на территории России, весной следующего года соответствующий документ планируется направить в министерство здравоохранения РФ, сообщает во вторник газета "Известия".

"В России приступили к разработке клинических рекомендаций по применению цифровой медицины - в конце ноября была создана рабочая группа, куда вошел главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье и другие специалисты. В марте 2021 года документ планируют направить в Минздрав", - говорится в публикации.

Предписания позволят включить информационные технологии в стандарты лечения уже в следующем году. При наличии клинических рекомендаций врачебные онлайн-услуги можно будет оплачивать по тарифам обязательного медицинского страхования (ОМС), но для этого нужна готовность Минздрава и Фонда ОМС, уточняет издание.

После утверждения в министерстве здравоохранения документ отправят всем главным специалистам здравоохранения для доработки и включения в новые стандарты лечения, рассказала газете руководитель комитета "Пациентоориентированная телемедицина" при Всероссийском союзе пациентов Ирина Каргальская.

При этом, по ее словам, на данный момент уже ясно, что клинические рекомендации по телемедицине точно будут представлены в таких областях, как нефрология и трансплантология, пишут "Известия".