Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

Клинические рекомендации будут разработаны для российской телемедицины

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Рабочая группа экспертов приступила к разработке алгоритма клинических рекомендаций по применению телемедицины на территории России, весной следующего года соответствующий документ планируется направить в министерство здравоохранения РФ, сообщает во вторник газета "Известия".

"В России приступили к разработке клинических рекомендаций по применению цифровой медицины - в конце ноября была создана рабочая группа, куда вошел главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье и другие специалисты. В марте 2021 года документ планируют направить в Минздрав", - говорится в публикации.

Предписания позволят включить информационные технологии в стандарты лечения уже в следующем году. При наличии клинических рекомендаций врачебные онлайн-услуги можно будет оплачивать по тарифам обязательного медицинского страхования (ОМС), но для этого нужна готовность Минздрава и Фонда ОМС, уточняет издание.

После утверждения в министерстве здравоохранения документ отправят всем главным специалистам здравоохранения для доработки и включения в новые стандарты лечения, рассказала газете руководитель комитета "Пациентоориентированная телемедицина" при Всероссийском союзе пациентов Ирина Каргальская.

При этом, по ее словам, на данный момент уже ясно, что клинические рекомендации по телемедицине точно будут представлены в таких областях, как нефрология и трансплантология, пишут "Известия".

Минздрав

Новости

Минцифры выбрало приложения для предустановки на устройства в России

Путин изменил список химикатов, которые можно использовать для химоружия

Запрет на массовые мероприятия в школах РФ продлен до конца 2021 года

Что произошло за день: понедельник, 7 декабря

Итоги года: 2020

YouTube назвал самые популярные видео 2020 года

МВД подтвердило вскрытие люка секретного военного самолета в Таганроге

Политолог Соловей арестован на 10 суток

Пандемия коронавируса

Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна

Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна

"Ростех" опроверг данные о падении российского экспорта вооружений

СКР возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной

СКР возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');