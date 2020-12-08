Задержан зампред правительства Бурятии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали заместителя председателя правительства Бурятии, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина задержали сегодня, 8 декабря. На его рабочем месте проводится обыск", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, обыски проводят сотрудники ФСБ. Мишенин подозревается в совершении экономического преступления на прошлом месте работы. "Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода", - уточнили в пресс-службе.

В 2011 году Мишенин был назначен гендиректором Новосибирского авиаремонтного завода. До этого назначения он восемь лет работал на заводе в разных должностях - от инженера до замдиректора. С ноября 2015 года по декабрь 2018 года Мишенин занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии, а в марте 2019 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию.