Зампред правительства Бурятии отправлен под домашний арест

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца заместителю председателя правительства по экономическому развитию Бурятии Алексею Мишенину, обвиняемому в экономическом преступлении, сообщается на сайте суда.

Срок домашнего ареста для Мишенина установлен до 8 февраля 2021 года. Постановление в законную силу не вступило.

Сотрудники ФСБ задержали заместителя председателя правительства Бурятии 8 декабря.

Мишенина подозревают в совершении экономического преступления на прошлом месте работы - Новосибирском авиаремонтном заводе. В 2011 году он был назначен генеральным директором завода, а до этого назначения восемь лет работал там в разных должностях - от инженера до замдиректора.

С ноября 2015 года по декабрь 2018 года Мишенин занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии. В марте 2019 года назначен на должность заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию.