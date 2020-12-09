Песков опроверг сообщения об одинаковых кабинетах для Путина

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию о наличии у главы государства двух одинаковых кабинетов в резиденциях в Ново-Огарево и в Сочи.

"Это неправда. То, что было написано, я еще раз повторяю, - это компоненты информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели", - сказал он журналистам, комментируя соответствующие публикации СМИ.

"Никаких одинаковых кабинетов нет, у президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и вы все это видите", - пояснил Песков.

"Что касается каких-то передвижений самолетов и так далее, то самолеты компании "Россия" (в которую входит Специальный летный отряд, обслуживающий руководство страны - ИФ) стоят во многих городах", - добавил он

Одновременно Песков напомнил, что информация о передвижении главы государства, как и других охраняемых лиц, является государственной тайной.

Ранее издание "Проект" распространило информацию, что кабинеты Путина в сочинской резиденции "Бочаров ручей" и в подмосковном Ново-Огарево якобы оформлены одинаково, чтобы скрывать реальное местоположение главы государства.

В подтверждение такой позиции издание приводило данные о том, что самолет президента находился в Сочи в то время, как пресс-служба Путина сообщала, что он работал в Подмосковье.