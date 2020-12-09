Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 09.12В России 2 541 199+26 190В мире 68 225 587+634 394

Песков опроверг сообщения об одинаковых кабинетах для Путина

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию о наличии у главы государства двух одинаковых кабинетов в резиденциях в Ново-Огарево и в Сочи.

"Это неправда. То, что было написано, я еще раз повторяю, - это компоненты информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели", - сказал он журналистам, комментируя соответствующие публикации СМИ.

"Никаких одинаковых кабинетов нет, у президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и вы все это видите", - пояснил Песков.

"Что касается каких-то передвижений самолетов и так далее, то самолеты компании "Россия" (в которую входит Специальный летный отряд, обслуживающий руководство страны - ИФ) стоят во многих городах", - добавил он

Одновременно Песков напомнил, что информация о передвижении главы государства, как и других охраняемых лиц, является государственной тайной.

Ранее издание "Проект" распространило информацию, что кабинеты Путина в сочинской резиденции "Бочаров ручей" и в подмосковном Ново-Огарево якобы оформлены одинаково, чтобы скрывать реальное местоположение главы государства.

В подтверждение такой позиции издание приводило данные о том, что самолет президента находился в Сочи в то время, как пресс-служба Путина сообщала, что он работал в Подмосковье.

Дмитрий Песков Владимир Путин Сочи Ново-Огарево

Новости

В Кремле дистанцировались от конфликта властей Петербурга и рестораторов

В Кремле дистанцировались от конфликта властей Петербурга и рестораторов

Госдума приняла закон о праве экс-президента РФ стать сенатором

Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании

Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании

В Туле задержали молодого человека, планировавшего нападение на школу

Пандемия коронавируса

Проверки в РФ показали редкие случаи обнаружения коронавируса на поверхностях

Проверки в РФ показали редкие случаи обнаружения коронавируса на поверхностях
Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрировали еще 26 190 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 26 190 случаев COVID-19

Возбуждено дело о краже с самолета "судного дня" в Таганроге

Москва начала проверку информации об утечке данных переболевших COVID

Москва начала проверку информации об утечке данных переболевших COVID

На острове Русский снова произошли энергоаварии

Более 80% россиян выступили за объявление 31 декабря выходным днем

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');