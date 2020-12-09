Туристов на вывозные авиарейсы из России брать не будут

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российским авиакомпаниям запретили продавать туристам места на вывозных рейсах в закрытые из-за пандемии страны.

Как сообщили "Интерфаксу" в Росавиации, запрет не касается коммерческой продажи билетов на рейсы в страны, в которые РФ возобновила авиасообщение.

"Речь идет о прекращении продажи в составе турпакетов мест на нерегулярных грузопассажирских рейсах (так называемых вывозных) в те страны, с которыми регулярное воздушное сообщение не возобновлено. Запрет не касается чартеров в те страны, с которыми у РФ воздушное сообщение возобновлено на регулярной основе", - сказали в ведомстве.

В Росавиации напомнили, что вывозные рейсы не предназначены для туристических поездок. "Эти рейсы предназначены исключительно для вывоза иностранных граждан за пределы РФ и возвращения на родину россиян, застигнутых пандемией за границей", - сказали в ведомстве.

Как пояснила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, запрет Росавиации не касается перевозки туристов на официально открытых направлениях.

Тюрина напомнила, что авиакомпания Emirates и "Аэрофлот" получили разрешение на регулярные рейсы в Дубай, на них туроператоры имеют право продавать пакеты. Этой перевозки запрет не коснется, а два национальных перевозчика возят основной поток туристов.

"Уральские авиалинии", "Победа" и еще несколько авиакомпаний получили разрешение на выполнение только нерегулярных вывозных рейсов в Дубай. Сейчас Росавиация запретила продавать билеты туристам на эти рейсы. Соответственно, могут быть отменены вылеты, на которые туристы приобрели билеты в составе турпакетов", - добавила она.

По словам эксперта, другие направления, такие как Германия, Кипр, Армения, границы для российских туристов не открывали. "Перевозка туристов туда не обсуждается. Рейсами пользуются граждане, которые летят не с туристическими целями", - сказала Тюрина.