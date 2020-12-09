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Дума приняла в I чтении законопроект о борьбе с "серыми" SIM-картами

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект об обязательной идентификации владельцев корпоративных SIM-карт операторами связи и дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи.

Документом (N1058353-7) предлагается обязать операторов связи идентифицировать пользователей корпоративных мобильных сетей для борьбы с "серыми" SIM-картами, с которых могут совершаться анонимные звонки - согласно предложенным нормам, без подтверждения личности человека, использующего номер, оператор будет обязан прекратить его обслуживание.

Контролировать соблюдение операторами этой обязанности Роскомнадзор должен с помощью специальной информационной сети мониторинга.

Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи с операторами с помощью простой электронной подписи, при этом идентификация пользователя должна проходить с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или Единой биометрической системы. Также заключение и расторжение договора с оператором станет возможным с помощью одной усиленной квалифицированной электронной подписи. В том числе таким образом станет возможной активация встроенных SIM-карт.

Также документом предлагается позволить гражданам "привязывать" уникальный идентификатор устройства (IMEI) к учетной записи ЕСИА. По задумке авторов инициативы, потеряв телефон, его владелец сможет обратиться в Роскомнадзор, чтобы оператор связи заблокировал устройство.

Законопроект был внесен зампредом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Максимом Кудрявцевым.

Госдума

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