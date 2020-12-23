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Госдума приняла закон о борьбе с "серыми" SIM-картами

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об обязательной идентификации владельцев корпоративных SIM-карт операторами связи и дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи.

Закон № 1058353-7 обязывает операторов связи идентифицировать пользователей корпоративных мобильных сетей для борьбы с "серыми" SIM-картами, с которых могут совершаться анонимные звонки. Теперь оператор будет обязан прекратить обслуживать абонента, если не будет подтверждена его личность.

Контролировать соблюдение операторами этой обязанности будет Роскомнадзор с помощью специальной информационной сети мониторинга.

Закон также предусматривает возможность для абонентов заключать с оператором договор дистанционно, с помощью простой электронной подписи, при этом идентификация пользователя должна проходить с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или Единой биометрической системы. Также заключение и расторжение договора с оператором станет возможным с помощью одной усиленной квалифицированной электронной подписи. В том числе таким образом станет возможной активация встроенных SIM-карт.

Также принятые поправки позволяют гражданам "привязывать" уникальный идентификатор устройства (IMEI) к учетной записи ЕСИА.

По задумке авторов поправок, в случае утери телефона его владелец сможет попросить Роскомнадзор, чтобы он обязал оператора связи блокировать его.

Законопроект внес в Госдуму 18 ноября зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев.

Госдума Роскомнадзор Максим Кудрявцев

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